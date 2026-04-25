Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 25.04.2026
В Дагестане подростки напали на ребенка-инвалида, пытаясь отобрать велосипед

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • В дагестанском Каспийске двое подростков напали на ребенка с инвалидностью.
  • Он пытались отобрать велосипед, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
  • Нападавшие вместе с родителями были доставлены в отдел полиции.
МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Двое подростков в дагестанском Каспийске напали на ребенка с инвалидностью и пытались отобрать его велосипед, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ (грабеж). По версии следствия, в городе Каспийске двое несовершеннолетних напали на ребенка с инвалидностью и пытались похитить принадлежащий ему велосипед", - говорится в сообщении.
После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия. Вскоре врачи диагностировали у потерпевшего телесные повреждения, добавили в ведомстве.
В МВД Дагестана сообщили, что "ребенка-инвалида избили подростки" в парке в Каспийске. Напавшие вместе с родителями были доставлены в отдел полиции.
ПроисшествияКаспийскРоссияРеспублика ДагестанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала