В Дагестане подростки напали на ребенка-инвалида

МАХАЧКАЛА, 25 апр - РИА Новости. Двое подростков в дагестанском Каспийске напали на ребенка с инвалидностью и пытались отобрать его велосипед, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия. Вскоре врачи диагностировали у потерпевшего телесные повреждения, добавили в ведомстве.
В МВД Дагестана сообщили, что "ребенка-инвалида избили подростки" в парке в Каспийске. Напавшие вместе с родителями были доставлены в отдел полиции.
