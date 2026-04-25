Дебютный гол Чалова помог "Кайсериспору" победить в матче чемпионата Турции

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. "Кайсериспор" одержал победу над "Ризеспором" в матче 31-го тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча в Кайсери завершилась со счетом 2:0. Дебютный матч в составе турецкой команды забил российский нападающий Федор Чалов (78-я минута), также он отдал голевую передачу на Ласло Бенеша (89).
"Кайсериспор" прервал серию из трех поражений подряд в чемпионате. Команда, набрав 26 очков, поднялась на 16-е место в турнирной таблице. "Ризеспор" с 37 баллами располагается на восьмой строчке.