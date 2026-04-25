Бышовец назвал размер своей пенсии - РИА Новости Спорт, 25.04.2026
15:32 25.04.2026 (обновлено: 15:33 25.04.2026)
Бышовец назвал размер своей пенсии

Бышовец рассказал, что получает пенсию от МВД в размере 30 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовец - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Анатолий Бышовец. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бышовец рассказал, что получает пенсию от МВД.
  • Ее размер составляет 30 тысяч рублей.
  • Заслуженный тренер СССР по футболу добавил, что живет в целом нормально за счет предыдущих хорошо составленных контрактов.
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по футболу Анатолий Бышовец рассказал РИА Новости, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей, но живет в целом нормально за счет предыдущих хорошо составленных контрактов.
Бышовец в разные годы тренировал сборные СССР, СНГ, России, петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".
«
"Как мне живется сейчас? Ну если я в 1992 году получил 300 тысяч долларов по контракту от "Адидас" за ничью со сборной Германии на чемпионате Европы. У меня же были хорошие контракты (в годы работы тренером). А военная пенсия сейчас 30 тысяч рублей, я же подполковник МВД", - сказал Бышовец.
