Бышовец назвал размер своей пенсии

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по футболу Анатолий Бышовец рассказал РИА Новости, что получает пенсию в размере 30 тысяч рублей, но живет в целом нормально за счет предыдущих хорошо составленных контрактов.
«
"Как мне живется сейчас? Ну если я в 1992 году получил 300 тысяч долларов по контракту от "Адидас" за ничью со сборной Германии на чемпионате Европы. У меня же были хорошие контракты (в годы работы тренером). А военная пенсия сейчас 30 тысяч рублей, я же подполковник МВД", - сказал Бышовец.