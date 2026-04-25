Магомедов выиграл чемпионат Европы по спортивной борьбе

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российский борец вольного стиля Башир Магомедов стал победителем чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Тиране.
В финальной схватке в весовой категории до 65 кг он победил бронзового призера Олимпиады в Париже и чемпиона Европы Ислама Дудаева из Албании. Бронзовыми призерами стали представляющий Белоруссию Ислам Гусейнов и Вазген Теванян из Армении.
Для 23-летнего Магомедова эта медаль стала первой на чемпионатах Европы.
Турнир в Тиране завершится 26 апреля. Россияне выступают на турнире под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).