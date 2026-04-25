С января 2027 года сет в бадминтоне будет играться до 15 очков

Краткий пересказ от РИА ИИ Всемирная федерация бадминтона проголосовала за новый формат системы подсчета баллов — «3 сета до 15 очков».

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Всемирная федерация бадминтона (BWF) на 87-й ежегодной генеральной ассамблее в Хорсенсе (Дания) проголосовала за новый формат системы подсчета баллов - "3 сета до 15 очков", сообщается на официальном сайте организации.

Действующая система "3 сета до 21 очка" применяется в бадминтоне с 2006 года. Для победы в партии необходимо оторваться от соперника минимум на два очка. При счете 20:20 игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не достигнет преимущества в два очка, с максимальным порогом 30 очков. Победителем матча становится спортсмен или пара, выигравшие два сета.

"Мы строим вид спорта, который будет интересен следующему поколению, продолжая при этом инвестировать в долгосрочное будущее наших игроков. Система подсчета "3 сета до 15 очков" призвана обеспечить более захватывающий и конкурентный бадминтон, улучшенное расписание, более стабильную продолжительность матчей, а также потенциальные преимущества для благополучия и восстановления игроков", - заявила президент организации Кхунинг Патама Лисвадракул.