Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 25.04.2026
С января 2027 года сет в бадминтоне будет играться до 15 очков

В бадминтоне утвердили 15-балльную систему подсчета очков с января 2027 года

© Фото : Соцсети Алины Давлетовой Российские бадминтонисты Алина Давлетова и Родион Алимов.
© Фото : Соцсети Алины Давлетовой
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная федерация бадминтона проголосовала за новый формат системы подсчета баллов — «3 сета до 15 очков».
  • Действующая система «3 сета до 21 очка» применяется в бадминтоне с 2006 года.
  • Нововведение вступит в силу 4 января 2027 года после длительного процесса тестирования, анализа и консультаций.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Всемирная федерация бадминтона (BWF) на 87-й ежегодной генеральной ассамблее в Хорсенсе (Дания) проголосовала за новый формат системы подсчета баллов - "3 сета до 15 очков", сообщается на официальном сайте организации.
Действующая система "3 сета до 21 очка" применяется в бадминтоне с 2006 года. Для победы в партии необходимо оторваться от соперника минимум на два очка. При счете 20:20 игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не достигнет преимущества в два очка, с максимальным порогом 30 очков. Победителем матча становится спортсмен или пара, выигравшие два сета.
"Мы строим вид спорта, который будет интересен следующему поколению, продолжая при этом инвестировать в долгосрочное будущее наших игроков. Система подсчета "3 сета до 15 очков" призвана обеспечить более захватывающий и конкурентный бадминтон, улучшенное расписание, более стабильную продолжительность матчей, а также потенциальные преимущества для благополучия и восстановления игроков", - заявила президент организации Кхунинг Патама Лисвадракул.
Нововведение вступит в силу 4 января 2027 года. Отмечается, что решение было принято после длительного процесса тестирования, анализа и консультаций с членами BWF и заинтересованными сторонами. Федерация продолжит внимательно следить за адаптацией к новой системе и оказывать поддержку в переходный период.
Бадминтон - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В бадминтоне переходят на синтетические воланы из-за нехватки перьев
9 апреля, 12:10
 
СпортДанияBWFБадминтон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Уолтон
    66
    23
  • Теннис
    Завершен
    Б. Бенчич
    Д. Шнайдер
    67
    26
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Галфи
    66
    32
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Оренбург
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Бавария
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Кристал Пэлас
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Локомотив
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Хетафе
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Отменен
    Ростов
    Торпедо
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Ньюкасл
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рубин
    ЦСКА
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    Ф. Марожан
    666
    274
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    ПСЖ
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Атлетик Бильбао
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Каролина
    2
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала