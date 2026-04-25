Азербайджан и Украина могут вместе производить продукцию ВПК, заявил Алиев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Азербайджана заявил, что Баку допускает совместное с Украиной производство военно-промышленной продукции.
- Встреча Алиева и Зеленского прошла в городе Габала.
- На ней также обсуждалось расширение сотрудничества двух стран в энергетической сфере.
БАКУ, 25 апр — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку допускает совместное с Украиной производство военно-промышленной продукции.
В городе Габала в Азербайджане в субботу прошла встреча Алиева и Владимира Зеленского.
Алиев сообщил, что "состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества", добавив, что "имеются прекрасные возможности <...> в целом для совместного производства в промышленной сфере".
Также обсуждалось расширение сотрудничества в энергетической сфере.
