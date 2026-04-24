Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 24.04.2026 (обновлено: 14:04 24.04.2026)
ЦБ снизил ключевую ставку до 14,5 процента годовых

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России опустил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5% годовых.
  • Аналитики прогнозировали снижение показателя из-за замедления темпов инфляции, роста экономической активности и ослабления инфляционных ожиданий.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых.
"Совет директоров <...> 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов", — говорится в заявлении регулятора.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение показателя из-за замедления темпов инфляции, роста экономической активности и ослабления инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса.
Как менялась ключевая ставка

  • В июне 2025-го впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле установили на уровне 18%, в сентябре — 17%, в октябре — 16,5%, в декабре — 16%, в феврале 2026-го — 15,5%, в марте — 15%.
  • До этого регулятор снижал ее в сентябре 2022 года — до 7,5%.
  • В середине 2023-го Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
  • В июле 2024 года ставку подняли на два процентных пункта — до 18%.
  • В сентябре того же года к ней добавили еще процентный пункт, а в октябре повысили на два — до рекордного 21%. На историческом максимуме показатель продержался более семи месяцев.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаКлючевая ставкаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала