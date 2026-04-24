ЦБ снизил ключевую ставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Банк России опустил ключевую ставку до 14,5% годовых.
"Совет директоров <...> 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов", — говорится в заявлении регулятора.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. В обратном случае кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
Опрошенные РИА Новости аналитики прогнозировали снижение показателя из-за замедления темпов инфляции, роста экономической активности и ослабления инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса.
Как менялась ключевая ставка
- В июне 2025-го впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле установили на уровне 18%, в сентябре — 17%, в октябре — 16,5%, в декабре — 16%, в феврале 2026-го — 15,5%, в марте — 15%.
- До этого регулятор снижал ее в сентябре 2022 года — до 7,5%.
- В середине 2023-го Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
- В июле 2024 года ставку подняли на два процентных пункта — до 18%.
- В сентябре того же года к ней добавили еще процентный пункт, а в октябре повысили на два — до рекордного 21%. На историческом максимуме показатель продержался более семи месяцев.
