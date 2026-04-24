Трамп ответил на слова принца Гарри об урегулировании на Украине

- Дональд Трамп ответил принцу Гарри на слова о недостаточных усилиях по урегулированию конфликта на Украине.
- Президент США заявил, что принц Гарри не выступает от имени Великобритании.
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил британскому принцу Гарри на слова о недостаточных усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что тот не выступает от имени Великобритании.
"Принц Гарри? Как он поживает? А его супруга? Передайте ему, пожалуйста, мои наилучшие пожелания, хорошо? Я знаю точно только то, что принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это уж точно. Думаю, что я говорю за Великобританию больше, чем принц Гарри, но я признателен ему за совет", — ответил Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме на просьбу прокомментировать слова британского принца.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.
В США сообщили Украине плохие новости об окончании конфликта
21 апреля, 01:41