01:33 24.04.2026 (обновлено: 05:41 24.04.2026)
Трамп ответил на слова принца Гарри об урегулировании на Украине

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил британскому принцу Гарри на слова о недостаточных усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что тот не выступает от имени Великобритании.
В четверг принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом, в ходе которого сказал, что хотел бы видеть более активные действия со стороны Трампа по прекращению конфликта на Украине.
"Принц Гарри? Как он поживает? А его супруга? Передайте ему, пожалуйста, мои наилучшие пожелания, хорошо? Я знаю точно только то, что принц Гарри не выступает от имени Великобритании, это уж точно. Думаю, что я говорю за Великобританию больше, чем принц Гарри, но я признателен ему за совет", — ответил Трамп журналистам во время мероприятия в Белом доме на просьбу прокомментировать слова британского принца.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта объявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по украинскому конфликту, но место и время по понятным причинам пока не определены.
