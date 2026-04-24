СМИ: США думают над новыми ударами на случай срыва перемирия с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пентагон планирует новые атаки на иранские объекты, в том числе в Ормузском проливе, на случай срыва перемирия, передает CNN.
- США рассматривают удары по быстроходным ударным катерам, минным заградителям и другим средствам асимметричной борьбы.
- Еще один вариант — ликвидация представителей иранского военного командования и других членов руководства страны.
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Пентагон планирует новые атаки на иранские объекты, в том числе в Ормузском проливе, на случай срыва перемирия, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Речь идет о возможных ударах по небольшим быстроходным ударным катерам, минным заградителям и другим средствам асимметричной борьбы, которые помогли Тегерану перекрыть этот ключевой морской путь", — говорится в сообщении.
США также могут атаковать объекты "двойного назначения", к которым в том числе относятся электростанции и мосты, отмечается в публикации.
Другой вариант предусматривает удары по представителям иранского военного командования и иным членам руководства страны. Одной из таких целей может стать командующий КСИР Ахмад Вахиди, утверждают источники телеканала.
Восьмого апреля Соединенные Штаты и Иран заявили о прекращении огня на две недели, однако состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Американцы объявили о блокаде портов ИРИ и пообещали снять ее только после достижения соглашения. Исламская республика в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов с США.
Тем временем Дональд Трамп продлил режим перемирия. По его словам, он будет действовать, пока Иран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут встречу.