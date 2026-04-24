На Солнце произошла сильнейшая за 2,5 месяца вспышка

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка высшего балла Х2,5, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Происходящий <...> рост активности, как и прогнозировалось накануне, преодолел порог вспышек высшего уровня. На Солнце в 4:07 мск произошла вспышка балла X2,5", — рассказали в ведомстве.

Она сопровождалась крупным выбросом плазмы, которая сейчас уходит вбок, а центр взрыва достаточно сильно смещен к краю Солнца. Поэтому, пояснили ученые, вспышка может не достичь Земли.

"Более точный вывод будет в течение дня по результатам математического моделирования. В любом случае фронтальные удары в такой ситуации исключены и возможно только касание планеты краем плазменного облака", — уточнили в лаборатории.

Там отметили, что пока не видят признаков спада активности Солнца, и не исключили новых крупных событий в течение дня.