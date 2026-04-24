На Солнце произошла сильнейшая за 2,5 месяца вспышка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Солнце произошла вспышка высшего балла X2,5.
- Она стала сильнейшей почти за 2,5 месяца.
- Вспышка может не достичь Земли, поскольку центр взрыва сильно смещен к краю Солнца, а крупный выброс плазмы уходит вбок.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка высшего балла Х2,5, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Происходящий <...> рост активности, как и прогнозировалось накануне, преодолел порог вспышек высшего уровня. На Солнце в 4:07 мск произошла вспышка балла X2,5", — рассказали в ведомстве.
Она сопровождалась крупным выбросом плазмы, которая сейчас уходит вбок, а центр взрыва достаточно сильно смещен к краю Солнца. Поэтому, пояснили ученые, вспышка может не достичь Земли.
"Более точный вывод будет в течение дня по результатам математического моделирования. В любом случае фронтальные удары в такой ситуации исключены и возможно только касание планеты краем плазменного облака", — уточнили в лаборатории.
Там отметили, что пока не видят признаков спада активности Солнца, и не исключили новых крупных событий в течение дня.
Более крупную вспышку — уровня X4.2 — последний раз зафиксировали 4 февраля. По словам специалистов, она стала одним из исключительно мощной серии солнечных событий, самой сильной в XXI веке.
