С рэпера OG Buda взыскивают штраф за пропаганду наркотиков в треках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рэпера OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП "Пропаганда наркотиков в интернете".
- Никулинский суд Москвы назначил рэперу штраф в размере 50 тысяч рублей.
- Нарушения были найдены в клипе и четырех песнях исполнителя.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. C рэп-исполнителя OG Buda (настоящее имя - Григорий Ляхов) взыскивают штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в треках, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Летом 2025 года Никулинский суд Москвы признал Ляхова виновным по части 1.1 статьи 6.13 КоАП "Пропаганда наркотиков в интернете" и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Как сообщало РИА Новости со ссылкой на материалы дела, нарушения нашли в клипе рэпера и еще в четырех песнях.
Согласно материалам приставов, Никулинский суд Москвы 31 марта 2026 года выдал исполнительный лист, по которому на Ляхова завели исполнительное производство о взыскании 50 тысяч рублей "штрафа, как вида наказания по делам об АП". Как следует из судебных документов, этот штраф назначен за пропаганду наркотиков.
У рэпера вышло несколько альбомов, в 2022 году он победил в рейтинге журнала Forbes "30 до 30" в категории "Музыка".
