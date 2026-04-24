Кириенко назвал миссию центра "Россия"

Подготовка к открытию Национального центра "Россия" в "Экспоцентре" на Краснопресненской набережной в Москве

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Миссия национального центра "Россия" - созидать будущее, вдохновлять страну и вести за ней мир, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В пятницу в Москве прошло первое очное заседание организационного комитета национального центра "Россия", на котором подвели итоги работы площадки в 2025 году и обсудили планы на 2026 год.

"Миссия национального центра: "Знать и любить Россию . Гордиться прошлым, ценить настоящее, созидать будущее. Вдохновлять страну и вести за ней мир". Время летит очень быстро. Пройдет совсем немного времени, и те самые ребятишки, которые с восторженными глазами выходили из национального центра, будут определять судьбу нашей страны", - сказал Кириенко , чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы НЦ "Россия".

С момента создания национального центра на площадке прошло более 900 мероприятий. Как отметила генеральный директор НЦ "Россия" Наталья Виртуозова, в стенах центра проходят деловые, культурные, образовательные и международные мероприятия.

"С 27 по 29 апреля в национальном центре "Россия" состоится наше традиционное крупное мероприятие - "Открытый диалог". Мы обратились ко всему миру с предложением написать эссе о нашем будущем и получили работы из 102 стран. Недавно мы вернулись из Ташкента , где участвовали в международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", - приводятся в сообщении слова Виртуозовой.

Участники заседания также обсуждали строительство нового пространства НЦ "Россия", старт которому в марте дал президент РФ Владимир Путин . Заместитель генерального директора по строительству и эксплуатации НЦ "Россия" Ксения Майер рассказала о подробностях проекта.

"Мы постарались включить все современные технологии в новое здание национального центра "Россия". Например, в единую модель интегрирована встроенная компьютерная система для анализа действий посетителей и сотрудников, необходимая для оптимизации работы и повышения качества обслуживания", - приводятся в сообщении слова Майер.