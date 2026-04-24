02:48 24.04.2026 (обновлено: 05:56 24.04.2026)
Названы самые трезвые регионы России

РИА Новости: самыми трезвыми регионами РФ стали Чечня, Ингушетия и Дагестан

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Продажа алкоголя в московском супермаркете. Архивное фото
  • Чечня, Ингушетия и Дагестан возглавили список регионов России с самым низким потреблением алкоголя.
  • Показатель потребления чистого спирта в Чеченской Республике составил 0,02 литра этанола на душу населения, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,91 литра.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Чечня, Ингушетия и Дагестан возглавили список регионов России с самым низким потреблением алкоголя, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства за март 2026 года, показатель потребления чистого спирта в Чечне составил 0,02 литра этанола на душу населения. Также в лидерах оказались Ингушетия и Дагестан, где он составил 0,62 литра и 0,91 литра соответственно.
Кроме того, в список самых непьющих регионов вошли Кабардино-Балкарская Республика (2,14 литра), Карачаево-Черкесская Республика (2,71 литра) и Ставропольский край (3,48 литра).
Данных о новых регионах не представлено.
