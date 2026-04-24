Названы самые трезвые регионы России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Чечня, Ингушетия и Дагестан возглавили список регионов России с самым низким потреблением алкоголя, следует из данных Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Кроме того, в список самых непьющих регионов вошли Кабардино-Балкарская Республика (2,14 литра), Карачаево-Черкесская Республика (2,71 литра) и Ставропольский край (3,48 литра).
Данных о новых регионах не представлено.