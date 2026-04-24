Рейтинг@Mail.ru
Возможное приглашение Путина на саммит в США вызвало переполох в Сети
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 24.04.2026

Возможное приглашение Путина на саммит в США вызвало переполох в Сети

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами вызвало бурную реакцию читателей японской газеты Sankei Shimbun.
  • Комментаторы отмечают уважение Дональда Трампа к Владимиру Путину и Си Цзиньпину.
  • Пользователи считают, что визит Путина на саммит G20 подтвердит возвращение России в международное сообщество.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели японской газеты Sankei Shimbun бурно отреагировали на возможное приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.
"Интересный факт: на своих союзников по НАТО, на страны Евросоюза и вассальную Японию американский лидер Дональд Трамп смотрит свысока. А вот к Си Цзиньпину и Владимиру Путину он проявляет неизменное уважение", — отметил один читатель.
"Путин нормально взаимодействует со странами за пределами Запада, пока украинцы пытаются поливать его грязью. Но ему плевать, и это невероятно круто", — восхитился другой.
"Россия постепенно возвращается в международное сообщество. Если Путин приедет на саммит G20, он это лишний раз подтвердит. Японии тоже пора наладить отношения, хотя бы ради собственных национальных интересов. К сожалению, в Токио не хватает решительных политиков", — заявил третий.
"А я не удивлен. Дональд Трамп искренне хочет подружиться с Владимиром Путиным. Он проявляет откровенно пророссийскую позицию по вопросу конфликта на Украине", — заключил еще один пользователь.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что приезд российского лидера на саммит G20 в Майами был бы очень полезным. Вместе с тем, по словам хозяина Белого дома, ему неизвестно, приглашен ли Путин на встречу "Большой двадцатки". Он также выразил сомнения в том, что президент России лично посетит предстоящий саммит.
Как сообщил замглавы МИД Александр Панкин, Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. Ранее шерпа России в G20 Светлана Лукаш отметила в интервью РИА Новости, что американское председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров стран "Большой двадцатки" в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие Владимира Путина.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об участии президента России в саммите G20 в США пока не принято, формат, в котором будет представлена Москва, определят ближе к форуму.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияМайамиСШАВладимир ПутинДональд ТрампСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала