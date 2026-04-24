Путин пообщался с бойцами бригады ЛДПР "Невский" - РИА Новости, 24.04.2026
17:56 24.04.2026
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с бойцами добровольческой бригады ЛДПР "Невский", которые сейчас выполняют задачи на Краматорском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в пятницу посетил выставку в столичном "Манеже", приуроченную к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Экскурсию по выставке для главы государства провел лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. С экспозицией также ознакомился спикер Госдумы Вячеслава Володин.
На выставке президент отдельно встретился с некоторыми членами ЛДПР - бойцами добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского. В их числе были боевой командир бригады Алексей Верещагин, военнослужащие-добровольцы Руслан Лобыкин и Александр Прохоров, а также военный корреспондент Белла Либерман.
Командующий бригадой рассказал, что она была сформирована в 2022 году, в начале спецоперации, а сейчас бойцы бригады выполняют боевые задачи на краматорском направлении и продвигаются вперед.
"На рубеже "Южной" группировки, да?" - уточнил Путин.
Верещагин подтвердил, что бойцы выполняют задачи в составе Южного военного округа. Он также упомянул, что ранее через службу президентского протокола передавал почетный знак бригады для главы государства. Командир отметил, что для бойцов бригады было бы большой честью, если бы президент при случае надел его во время одного из памятных мероприятий, связанных с именем Александра Невского.
Кроме того, Путин позже отдельно коротко побеседовал с Верещагиным уже без камер.
