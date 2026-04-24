Житель Петербурга незаконно хранил в морозилке 78 килограммов черной икры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости . Красносельский районный суд Санкт-Петербурга назначил запрет определенных действий местному жителю Юрию Доценко, в холодильнике которого хранилось 78 килограммов черной икры, незаконно доставленной в город, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

"Далее Доценко, получив груз, не позднее 1 июля 2025 года осуществил его перевозку по своему месту жительства, где поместил его в морозильную камеру", - рассказали в судебной пресс-службе.