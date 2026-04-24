Житель Петербурга незаконно хранил в морозилке 78 килограммов черной икры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга назначил запрет определенных действий местному жителю Юрию Доценко, в холодильнике которого хранилось 78 килограммов черной икры, незаконно доставленной в город, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Как отмечает ведомство со ссылкой на данные следствия, Доценко был вовлечен в незаконную схему по покупке, транспортировке, хранению и продаже черной икры калуги (рыба семейства осетровых). Один из участников этой схемы организовал доставку не менее 78 килограммов икры в "Пулково".
"Далее Доценко, получив груз, не позднее 1 июля 2025 года осуществил его перевозку по своему месту жительства, где поместил его в морозильную камеру", - рассказали в судебной пресс-службе.
Доценко задержали в четверг, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 258.1 УК РФ о незаконных добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу.
Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о домашнем аресте фигуранта на основании того, что не нашел доказательств того, что Доценко, будучи пенсионером и имея семью, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также препятствовать производству по делу, уточняет пресс-служба судов Петербурга.
"Суд следствию в домашнем аресте отказал, избрал запрет определенных действий", - говорится в сообщении.
В Подмосковье накрыли цех по производству поддельной икры
