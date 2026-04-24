НАТО назвала приостановку членства Испании по требованию США невозможной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В НАТО заявили, что в уставе альянса нет положения об исключении какой-либо страны.
- Так там отреагировали на электронное письмо Пентагона с предложением лишить членства Испанию.
- Власти в Мадриде заявили, что правительство признает лишь документы и официальные позиции стран, а не электронные письма.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В НАТО отреагировали на планы США исключить из альянса Испанию, заявив, что в его уставе нет положения об исключении или приостановке членства.
Так неназванный чиновник организации прокомментировал британскому СМИ намерения Штатов наказать страну за отказ помочь в операции против Ирана.
По данным агентства Reuters, внутреннее электронное письмо Пентагона также описывает возможный пересмотр позиции Вашингтона по претензиям Великобритании на Фолклендские острова. Еще один вариант наказания предусматривает отстранение представителей "проблемных" государств от важных или престижных должностей в альянсе.
Премьер Испании Педро Санчес, со своей стороны, заявил, что его правительство не работает на основании электронных писем, а признает лишь документы и официальные позиции стран, в данном случае — американского правительства.
После того как союзники не поддержали войну против Ирана, Дональд Трамп усилил критику в их адрес и заявил, что всерьез рассматривает выход США из организации. В частности, они не захотели отправлять корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Глава Белого дома тогда пообещал запомнить их "трусливую позицию".
