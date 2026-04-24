КУРСК, 24 апр - РИА Новости. Жители приграничных с Россией регионов Финляндии не понимают, как беспилотники могли попасть на их территорию после вступления страны в НАТО, и теперь видят угрозу не со стороны РФ, а с другого направления, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

"Там сразу было понятно, что это украинские. Но они подчеркивают это, потому что они сразу сказали - русские сбили. Получается, российское ПВО сработало, они не могли это никак скрыть, потому что откуда еще? Когда это произошло, было озвучено, что Прибалтика открыла небо. Они уже на тот момент не могли это скинуть на Российскую Федерацию", - добавила Райски.