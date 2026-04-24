Финны чувствуют бесполезность членства в НАТО, заявила активистка

КУРСК, 24 апр - РИА Новости. Жители приграничных с Россией регионов Финляндии не понимают, как беспилотники могли попасть на их территорию после вступления страны в НАТО, и теперь видят угрозу не со стороны РФ, а с другого направления, заявила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.
Полиция Финляндии в середине апреля сообщала об обнаружении очередного беспилотника на юго-востоке страны, который идентифицировали как украинский и который в итоге пришлось обезвреживать контролируемым подрывом. На фоне инцидентов с падающими беспилотниками был повышен уровень готовности служб безопасности, в том числе сил обороны, пограничной службы и полиции.
"Очень интересно, потому что Финляндия как неучаствующая (в СВО - ред.) страна, а финны, которые вот живут именно в тех регионах и на границе, вообще не поняли, как так. Мы вступили в НАТО, чтобы у нас именно такого не было. А получается, у нас, наоборот, теперь угроза, оказывается, не со стороны Российской Федерации, а откуда беспилотники прилетели", - рассказала активистка.
Она также отметила, что незадолго до первого инцидента появлялась информация о том, что страны Прибалтики якобы "открыли небо", и тогда финские власти уже не могли списать произошедшее на Россию. Вскоре после первого случая упал еще один дрон, а в воскресенье, 12 апреля, в лесу нашли неповрежденный аппарат, который пришлось обезвредить.
"Там сразу было понятно, что это украинские. Но они подчеркивают это, потому что они сразу сказали - русские сбили. Получается, российское ПВО сработало, они не могли это никак скрыть, потому что откуда еще? Когда это произошло, было озвучено, что Прибалтика открыла небо. Они уже на тот момент не могли это скинуть на Российскую Федерацию", - добавила Райски.
Активистка подчеркнула, что ситуация складывается крайне странная: беспилотники с Украины через Прибалтику долетают до глубинных районов Финляндии, и теперь финнам приходится задаваться неудобными вопросами о реальной защищенности страны в составе НАТО.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.