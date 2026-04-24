По восстановленному мосту через реку Бугань запустили движение поездов

МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Движение поездов по ранее поврежденному при наводнении железнодорожному мосту через реку Бугань в Дагестане восстановлено, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.
"Движение поездов на участке Каягент - Берикей в Дагестане полностью восстановлено. Сегодня в 11.20 (мск) по восстановленному железнодорожному мосту через реку Бугань проследовал первый состав. Ранее движение на данном участке осуществлялось только по одному мостовому сооружению, выдержавшему наводнение", - говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале.