12:35 24.04.2026 (обновлено: 12:42 24.04.2026)
По восстановленному мосту через реку Бугань запустили движение поездов

  • Движение поездов по поврежденному при наводнении мосту через реку Бугань в Дагестане восстановлено.
  • Первый состав проследовал по нему 24 апреля в 11:20 по московскому времени.
МАХАЧКАЛА, 24 апр - РИА Новости. Движение поездов по ранее поврежденному при наводнении железнодорожному мосту через реку Бугань в Дагестане восстановлено, сообщила Северо-Кавказская железная дорога.
"Движение поездов на участке Каягент - Берикей в Дагестане полностью восстановлено. Сегодня в 11.20 (мск) по восстановленному железнодорожному мосту через реку Бугань проследовал первый состав. Ранее движение на данном участке осуществлялось только по одному мостовому сооружению, выдержавшему наводнение", - говорится в сообщении СКЖД в Telegram-канале.
