В Минпромторге рассказали о товарообороте России и Белоруссии
16:41 24.04.2026
В Минпромторге рассказали о товарообороте России и Белоруссии

КРАСНОГОРСК, 24 апр - РИА Новости. Более 60% как экспорта, так и импорта между Россией и Белоруссией занимают промышленные товары, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на заседании межпарламентской комиссии.
В пятницу прошло 16-е заседание межпарламентской комиссии Совета Федерации РФ и совета республики национального собрания Белоруссии по межрегиональному сотрудничеству.
"Около 61% экспорта из Российской Федерации в Белоруссию и порядка 68% импорта в Российскую Федерацию из Республики Беларусь – это промышленные товары. Несмотря на то, что обе наши страны, безусловно, отличаются большими успехами в развитии пищевой промышленности, сельского хозяйства, но промышленные товары все равно играют ключевую роль в нашем двустороннем товарообороте" - сказал Чекушов.
Он отметил, что первое место в товарообороте между странами по итогам 2025 года заняла продукция машиностроения. "Это как раз высокотехнологичная продукция, которая говорит о том, что уровень промышленного производства у нас в обеих странах очень велик", - пояснил замминистра.
