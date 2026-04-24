В Минпромторге рассказали о товарообороте России и Белоруссии

КРАСНОГОРСК, 24 апр - РИА Новости. Более 60% как экспорта, так и импорта между Россией и Белоруссией занимают промышленные товары, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на заседании межпарламентской комиссии.

"Около 61% экспорта из Российской Федерации в Белоруссию и порядка 68% импорта в Российскую Федерацию из Республики Беларусь – это промышленные товары. Несмотря на то, что обе наши страны, безусловно, отличаются большими успехами в развитии пищевой промышленности, сельского хозяйства, но промышленные товары все равно играют ключевую роль в нашем двустороннем товарообороте" - сказал Чекушов.