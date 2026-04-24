Бесшовная логистика: как цифровизация создает точки роста для экономики

В России при поддержке национального проекта "Эффективная транспортная система" развивается единая опорная транспортная сеть. Она объединит все виды транспорта и обслуживающую их инфраструктуру. Это поможет оптимизировать процессы перемещения грузов и пассажиров, повысить скорость и прозрачность логистики, а значит – стимулировать экономический рост. Важную роль в этом играет внедрение цифровых технологий в организации перевозок и модернизация пунктов пропуска через границу. Подробнее о том, как происходит цифровая трансформация транспортной отрасли и создается "бесшовная" логистика, расскажем в материале РИА Новости.

Объемы перевозок стабильны

В 2025 году проведена большая работа по модернизации транспортной инфраструктуры, что способствовало росту объемов перевозок.

Так, по данным Росстата, в 2025 году автотранспортом перевезено 2,8 миллиарда тонн коммерческих грузов, что почти на 6% больше, чем годом ранее. Этому росту способствует в том числе модернизация пунктов пропуска через государственную границу и внедрение цифровых решений, которые позволяют ускорить и удешевить логистику.

Как отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин, развитие международных перевозок требует не только современных технологий контроля, но и переосмысления самого подхода к безопасности грузов. Также есть задача – обеспечить пересечение границы при грузоперевозках не более чем за 10 минут. Достичь этого позволяет комплексное внедрение электронных перевозочных документов и навигационных пломб.

"Данный инструмент открывает возможности для оптимизации логистических маршрутов и перехода на дистанционный цифровой контроль, обеспечивая при этом сохранность грузов и укрепляя доверие между государственными органами и участниками внешнеэкономической деятельности", – отметил Андрей Никитин.

Единые цифровые стандарты

Важным направлением развития транспортной инфраструктуры стала цифровизация. Это переход на безбумажный документооборот, внедрение системы "одного окна" для взаимодействия с госорганами, а также создание механизма подтверждения статуса экономического оператора для зарубежных партнеров.

В России запущена государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). В ней можно оформить восемь типов электронных документов, в том числе – транспортную накладную и путевой лист. С 1 сентября 2026 года электронный документооборот, который в добровольном режиме работает в стране уже четыре года, станет обязательным.

« "Благодаря электронным документам сокращаются издержки, упрощаются процессы и повышается прозрачность перевозок. Бизнесу не нужно оформлять кучу бумажных документов, достаточно просто загрузить их в систему один раз, чтобы все заинтересованные органы смогли их проверить", – сказала директор Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.

Интеграцию государственных систем, корпоративных платформ и коммерческих сервисов на основе единой модели данных и цифрового паспорта перевозки обеспечит Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа (НЦТЛП).

Это платформа для взаимодействия всех участников процесса грузоперевозок. Ее сервисы помогут упростить подачу данных и снизить издержки бизнеса.

Например, ключевой сервис НЦТЛП – "Механизм единого окна" избавит бизнес от необходимости дублировать бумажные документы в каждый контролирующий орган. Планируется, что к 2030 году 32 миллиарда страниц бумажных документов будут заменены на цифровые.

"Мы живем в мире больших данных, много информации накапливается по каждому из элементов транспортной цепочки – и было бы неразумно этим не воспользоваться. Цифровизация процессов и использование платформ для устранения проблем на стыках приведет к снижению временных издержек, а значит – повысит конкурентоспособность нашей экономики и ее безопасность", – сказал заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило.

Интеллектуальные пункты пропуска

Еще один цифровой инструмент – навигационные пломбы, с помощью которых можно контролировать целостность и местоположение груза в онлайн-режиме.

С 11 февраля 2026 года навигационная пломба используется на всем маршруте следования грузов по территории стран ЕАЭС: при пересечении государственных границ внутри Союза пломбу менять не нужно. Информационные системы разных стран интегрированы друг с другом, поэтому контролирующие органы государств по маршруту следования получают информацию о перевозке. Внедрение таких грузоперевозок на территории пяти союзных государств способствует повышению прозрачности логистических процессов и сокращает долю теневого товарооборота.

« "В Российской Федерации накоплен большой опыт по использованию навигационных пломб. Так, уже осуществлено более 185 тысяч перевозок с их применением", – сказал генеральный директор ООО "ЦРЦП" Артем Попов.

Кроме того, формированию бесшовной логистики способствует обновление пунктов пропуска через госграницу. К 2030 году планируется сократить типовое время досмотра грузового транспорта до 10 минут. Для этого внедряются интегрированные системы в рамках концепции интеллектуального пункта пропуска. Это использование портальных инспекционно-досмотровых комплексов, весогабаритного контроля, систем видеоаналитики и автодосмотра, электронный документооборот и многое другое.

Пилотным стал пункт Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном, где с 2025 года проводится опытная эксплуатация таких систем.

Рывок в логистике

По нацпроекту до 2030 года планируется обновить и построить 27 пунктов пропуска на ключевых международных направлениях. Так, модернизация автомобильного погранпункта Кани-Курган на границе с Китаем уже завершена. Сейчас работы продолжаются еще на девяти погранпунктах.

Внедрение цифровых технологий уже дает свои результаты. За прошлый год объем грузооборота на границе с Китаем достиг рекордных значений – более 47 миллионов тонн. За пять лет количество грузовиков, прошедших через границу, увеличилось в пять раз.