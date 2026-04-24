Сенатор предупредил о последствиях для ЕС от кредитов для Украины
07:48 24.04.2026
Сенатор предупредил о последствиях для ЕС от кредитов для Украины

Басюк: выделение кредитов Киеву обернется более тяжелыми последствиями для ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константин Басюк, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, предупредил о тяжелых экономических и политических последствиях для ЕС от выделения кредитов Украине.
  • По словам Басюка, Европа уже серьезно подорвала собственную экономику и теперь ставит под удар остатки своего финансового благополучия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Стратегия выделения кредитов на поддержание киевского режима может обернуться для Евросоюза еще более тяжелыми экономическими и политическими последствиями, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.
Страны ЕС в четверг утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
"Подобные вложения не приближают устойчивое урегулирование, а лишь затягивают конфликт и увеличивают нагрузку на европейских налогоплательщиков. В долгосрочной перспективе такая стратегия может обернуться для ЕС еще более тяжелыми экономическими и политическими последствиями", - сказал Басюк.
По его словам, Европа уже серьезно подорвала собственную экономику санкционной политикой, энергетическим кризисом и ростом внутренних социальных проблем, а теперь фактически готова "заложить дом" — то есть поставить под удар остатки своего финансового благополучия.
"Решение ЕС выделить Украине еще 90 миллиардов евро все больше напоминает поведение азартного игрока, который уже понес огромные убытки, но вместо того чтобы остановиться, продолжает повышать ставки в надежде отыграться", - сказал сенатор.
УкраинаЕвропаАнтониу КоштаЕвросоюзСовет Федерации РФЕвросовет
 
 
