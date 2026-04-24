Сенатор предупредил о последствиях для ЕС от кредитов для Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Стратегия выделения кредитов на поддержание киевского режима может обернуться для Евросоюза еще более тяжелыми экономическими и политическими последствиями, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.

Антониу Кошта. Страны ЕС в четверг утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы, заявил глава Евросовета

"Подобные вложения не приближают устойчивое урегулирование, а лишь затягивают конфликт и увеличивают нагрузку на европейских налогоплательщиков. В долгосрочной перспективе такая стратегия может обернуться для ЕС еще более тяжелыми экономическими и политическими последствиями", - сказал Басюк.

По его словам, Европа уже серьезно подорвала собственную экономику санкционной политикой, энергетическим кризисом и ростом внутренних социальных проблем, а теперь фактически готова "заложить дом" — то есть поставить под удар остатки своего финансового благополучия.