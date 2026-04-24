Стало известно, какой кофе предпочитают российские зумеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российские зумеры любят кофе с кислинкой и фруктовыми нотками во вкусе, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"Молодое поколение предпочитает кофе с фруктовыми нотками, с кислинкой, чтобы вкус напоминал яблоко, апельсин, но и не терял шоколадный оттенок", - поделился он.
Также колумбийский предприниматель отметил, что молодежь в России в целом больше любит кофе с мягкими вкусовыми качествами.
18 апреля, 15:07