Белоусов оценил двустороннее военное сотрудничество России и Китая
16:31 24.04.2026 (обновлено: 20:53 24.04.2026)
Белоусов оценил двустороннее военное сотрудничество России и Китая

Белоусов назвал военное сотрудничество с КНР важным элементом безопасности

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Китая Дун Цзюнь на встрече в Москве. 24 апреля 2026
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Китая Дун Цзюнь на встрече в Москве. 24 апреля 2026
  • Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что двустороннее военное сотрудничество РФ и КНР является одним из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности.
  • Глава российского военного ведомства подчеркнул особую роль двустороннего взаимодействия, определяемую постоянным личным контактом лидеров двух стран — Владимира Путина и Си Цзиньпина.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Двустороннее военное сотрудничество РФ и КНР является одним из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Белоусов провел переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики адмиралом Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом.
"Военное двустороннее сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность. Это один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности", - отметил Белоусов.
В ходе встречи глава российского военного ведомства подчеркнул, что постоянный личный контакт лидеров двух стран, президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, определяет особую роль двустороннего взаимодействия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Песков ответил на вопрос о визите Путина в Китай
17 апреля, 14:21
 
