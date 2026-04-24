Белоусов оценил двустороннее военное сотрудничество России и Китая

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Двустороннее военное сотрудничество РФ и КНР является одним из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Белоусов провел переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики адмиралом Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом.
"Военное двустороннее сотрудничество России и Китая в условиях постоянно меняющейся военно-политической обстановки приобретает особую актуальность. Это один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности", - отметил Белоусов.
В ходе встречи глава российского военного ведомства подчеркнул, что постоянный личный контакт лидеров двух стран, президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, определяет особую роль двустороннего взаимодействия.
