Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР
16:23 24.04.2026 (обновлено: 20:55 24.04.2026)
Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР

Белоусов провел переговоры с Дун Цзюнем

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Китая Дун Цзюнь на встрече в Москве. 24 апреля 2026
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Китая Дун Цзюнь на встрече в Москве. 24 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Китая Дун Цзюнь на встрече в Москве. 24 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом.
  • Белоусов подчеркнул определяющую взаимодействие двух стран роль постоянного личного контакта президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
  • В этом году отмечается 30-летие установления стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем, а также 25-летие основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Китайской Народной Республики адмиралом Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе встречи Белоусов подчеркнул определяющую взаимодействие двух стран роль постоянного личного контакта президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
"В этом году мы отмечаем 30-летие установления стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем, а также 25-летие нашего основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - приводит ведомство слова Белоусова.
