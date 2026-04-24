МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем, который находится в России с официальным визитом, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе встречи Белоусов подчеркнул определяющую взаимодействие двух стран роль постоянного личного контакта президента РФ Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
"В этом году мы отмечаем 30-летие установления стратегического партнерства и взаимодействия между Россией и Китаем, а также 25-летие нашего основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - приводит ведомство слова Белоусова.