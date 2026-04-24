Путину показали накидку, которую Каддафи подарил Жириновскому

Жириновский рассказывал, что получил накидку от Каддафи в 1995 году. Ливийский лидер принимал гостей в своем шатре и когда увидел, что Жириновскому холодно, то поручил передать ему накидку. Она выполнена из верблюжьей шерсти, ручная работа.