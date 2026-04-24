Путину показали накидку, которую Каддафи подарил Жириновскому - РИА Новости, 24.04.2026
17:15 24.04.2026 (обновлено: 18:40 24.04.2026)
Путину показали бедуинскую накидку, которую Каддафи подарил Жириновскому

Президент РФ Владимир Путин посещает выставку в Манеже, посвященную 80-летию со дня рождения политика, основателя ЛДПР Владимира Жириновского
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину на выставке "Жириновский. Продолжение. ЛДПР" в Москве показали бедуинскую накидку, которую в 1990-е ливийский лидер Муаммар Каддафи подарил основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому.
Глава государства в пятницу посетил выставку в Центральном выставочном зале "Манеж", посвященную 80-летию со дня рождения Жириновского. Во время осмотра экспозиции лидер ЛДПР Леонид Слуцкий показал Путину черную бедуинскую накидку, хранящуюся за стеклянной витриной.
"Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил", - рассказал Слуцкий Путину.
Жириновский рассказывал, что получил накидку от Каддафи в 1995 году. Ливийский лидер принимал гостей в своем шатре и когда увидел, что Жириновскому холодно, то поручил передать ему накидку. Она выполнена из верблюжьей шерсти, ручная работа.
Также в зале, посвященном дипломатической деятельности Жириновского, были представлены часы Саддама Хусейна, дипломатические паспорта основателя ЛДПР, его фотографии встреч с мировыми лидерами.
Кроме того, Путину показали воссозданный фрагмент крыши двухэтажного дома в Алматы, где Жириновский в детстве часто проводил вечера с друзьями, там же выставлен старый чемодан политика, с которым он впервые приехал в Москву.
Среди интересных артефактов - знаменитая агитационная "Буханка" (УАЗ-452), на которой Жириновский ездил по селам с громкоговорителем, печатная машинка, благодаря которой увидела свет первая программа ЛДПСС. На выставке также воссоздана и "Конспиративная квартира", в которой в декабре 1989 года была образована ЛДПСС.
Как рассказали в ЛДПР, работа над проектом велась более полугода, в экспозицию включены свыше 3 тысяч предметов, включая редкие документы, агитационные плакаты, фотографии, рукописные письма и личные вещи основателя ЛДПР.
Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.
ПолитикаРоссияМоскваВладимир ЖириновскийВладимир ПутинМуаммар КаддафиЛДПРМанежГосдума РФ
 
 
