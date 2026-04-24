В России стало доступно заселение в гостиницу через "Макс"

13:16 24.04.2026 (обновлено: 23:59 24.04.2026)
  • Пользователям платформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID.
  • Сервис работает в пилотном режиме в 20 отелях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана и доступен совершеннолетним гражданам.
  • Чтобы им воспользоваться, необходимо открыть раздел "Цифровой ID", вкладку "Паспорт" и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователям национальной платформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID, им не нужно будет заполнять анкету на стойке регистрации и предоставлять бумажный паспорт, рассказало Минцифры в своем канале в "Максе".
"Заселиться в гостиницу теперь можно по цифровому ID в МАХ. Пользователям MАХ больше не нужно заполнять бумажную анкету при заселении в отель и показывать бумажный паспорт. Вместо этого гость может предъявить цифровой ID. Сотрудник считает QR-код, подтвердит личность и поля в заявлении на регистрацию заполнятся автоматически", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана и доступен совершеннолетним гражданам России, в том числе которые заселяются с детьми. Планируется, что в течение года зарегистрироваться в помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.
Сервис уже действует в шести отелях: в Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Сити Отель 1905", Mantera Supreme Seaside, в "Космос Шереметьево" и "Космос Прибалтийская".
Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в "Максе" и открыть раздел "Цифровой ID". После чего открыть вкладку "Паспорт" и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования.
"Макс" — национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения. На начало апреля в "Максе" зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей.
