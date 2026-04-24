В России стало доступно заселение в гостиницу через "Макс"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пользователям национальной платформы "Макс" стала доступна регистрация в отелях и гостиницах с помощью цифрового ID, им не нужно будет заполнять анкету на стойке регистрации и предоставлять бумажный паспорт, рассказало Минцифры в своем канале в " Максе ".

"Заселиться в гостиницу теперь можно по цифровому ID в МАХ. Пользователям MАХ больше не нужно заполнять бумажную анкету при заселении в отель и показывать бумажный паспорт. Вместо этого гость может предъявить цифровой ID. Сотрудник считает QR-код, подтвердит личность и поля в заявлении на регистрацию заполнятся автоматически", — говорится в сообщении ведомства.

Санкт-Петербурга, Отмечается, что сервис работает в пилотном режиме в двух десятках отелей Москвы Сочи и Татарстана и доступен совершеннолетним гражданам России , в том числе которые заселяются с детьми. Планируется, что в течение года зарегистрироваться в помощью цифрового ID можно будет уже в нескольких тысячах российских гостиниц.

Сервис уже действует в шести отелях: в Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Сити Отель 1905", Mantera Supreme Seaside, в "Космос Шереметьево" и "Космос Прибалтийская".

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в профиль в "Максе" и открыть раздел "Цифровой ID". После чего открыть вкладку "Паспорт" и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования.