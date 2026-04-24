СМИ: переговоры о членстве Украины в ЕС могут начаться в ближайшие недели

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Предварительные условия для старта переговоров о членстве Украины в Евросоюзе сформированы, они могут начаться в ближайшие недели или месяцы, передает агентство Блумберг со ссылкой на европейское официальное лицо.
Ранее, согласно совместному заявлению лидеров Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованному в четверг, в ЕС на фоне согласования кредита Киеву и санкций против РФ призвали немедленно начать с Украиной переговоры о её членстве в союзе.
"Лидеры Европейского союза сигнализировали о том, что предварительные условия для того, чтобы Украина вступила на первый этап процесса членства, сформированы... На саммите в четверг на Кипре лидеры согласились, что первые переговоры о вступлении могут начаться в ближайшие недели и месяцы", - говорится в публикации со ссылкой на неназванного еврочиновника.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.