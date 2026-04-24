Фашизм снова поднимает голову в Европе, заявил посол Дарчиев - РИА Новости, 24.04.2026
19:02 24.04.2026
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в США Александр Дарчиев заявил, что в Европе снова поднимает голову фашизм.
  • Глава российской дипмиссии возглавил торжественную церемонию у мемориала «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона по случаю 81-й годовщины исторической Встречи на Эльбе советских и американских войск.
  • Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года в районе Торгау и считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. В настоящее время в Европе снова поднимает голову фашизм, а от безответственных политиков звучат призывы к новому "походу на Восток", заявил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.
В пятницу глава российской дипмиссии возглавил торжественную церемонию у мемориала "Дух Эльбы" на Арлингтонском национальном кладбище близ Вашингтона по случаю 81-й годовщины исторической Встречи на Эльбе советских и американских войск.
"В наше неспокойное время, когда в Европе, освобожденной Советским солдатом ценой неимоверных жертв вместе с американскими и британскими союзниками, вновь поднимает голову фашизм, а от безответственных политиков звучат призывы к новому походу на Восток, особенно востребован "Дух Эльбы", - сказал Дарчиев в своем выступлении.
Глава российской дипмиссии подчеркнул, что "Дух Эльбы" был подтвержден в совместном заявлении президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа еще в 2020 году, для "противодействия ксенофобии и исторической амнезии, чреватой неисчислимыми бедствиями для человечества".
Встреча советских и американских войск произошла 25 апреля 1945 года в районе Торгау. Она считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. В результате остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части - северную и южную. Это значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром вермахта.
Мемориальная бронзовая плита с изображением советских и американских военных, пожимающих друг другу руки на мосту через Эльбу, была установлена на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года в ознаменование 50-летней годовщины памятного события.
