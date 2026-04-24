Фон дер Ляйен назвала условие ослабления санкций против Ирана - РИА Новости, 24.04.2026
17:37 24.04.2026 (обновлено: 17:59 24.04.2026)
Фон дер Ляйен назвала условие ослабления санкций против Ирана

ЕК: Евросоюз может ослабить санкции против Ирана после устойчивой деэскалации

© REUTERS / Yiannis KourtoglouГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время европейского саммита на Кипре. 24 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС может обсуждать ослабление санкций против Ирана, заявила Урсула фон дер Ляйен.
  • Смягчение ограничений возможно при устойчивой деэскалации и прогрессе в ядерном досье и ракетной программе Ирана.
БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. ЕС может обсуждать ослабление санкций против Ирана после устойчивой деэскалации и прогресса в ядерном досье и ракетной программе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы считаем, что ослабление санкций должно быть обусловлено устойчивой деэскалацией, прогрессом в международных усилиях по сдерживанию ядерной угрозы, ракетной программы Ирана", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам неформального европейского саммита на Кипре.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
В МИД выразили надежду на то, что Иран и США договорятся
Вчера, 14:52
 
