Фон дер Ляйен назвала условие ослабления санкций против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. ЕС может обсуждать ослабление санкций против Ирана после устойчивой деэскалации и прогресса в ядерном досье и ракетной программе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы считаем, что ослабление санкций должно быть обусловлено устойчивой деэскалацией, прогрессом в международных усилиях по сдерживанию ядерной угрозы, ракетной программы Ирана", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов по итогам неформального европейского саммита на Кипре.