ЕК подготовит меры на случай серьезного ухудшения экономической ситуации

БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Еврокомиссия готовит меры на случай серьезного ухудшения экономической ситуации в ЕС на фоне энергокризиса, но пока не считает ее угрожающей, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

"Экстренные меры необходимы и должны применяться только в действительно тяжелой ситуации для экономики, сейчас ситуация не такая… Но мы продолжаем следить и готовим меры, в том числе и в ситуации дефицита в энергетике", - сообщила она по итогам неформального европейского саммита.