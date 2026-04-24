16:55 24.04.2026 (обновлено: 17:56 24.04.2026)
Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС

© REUTERS / Yiannis KourtoglouКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии. 24 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.
  • Мерц призвал разработать стратегию сближения Украины с ЕС, нацеленную на получение полноправного членства, но через промежуточные шаги.
БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС и призвал разработать в ее отношении стратегию сближения.
Согласно совместному заявлению лидеров Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованному в четверг, в ЕС на фоне согласования кредита Киеву и санкций против РФ призвали немедленно начать с Украиной переговоры о ее членстве в союзе.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
ЕС недолго будет праздновать принятие помощи Киеву, пишет Politico
Вчера, 14:41
"Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно", - заявил Мерц по итогам саммита ЕС на Кипре. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
Вместе с тем, он призвал разработать стратегию сближения Украины с ЕС, нацеленную, по его словам, на получение полноправного членства.
"Но для этого нам нужны промежуточные шаги", - указал Мерц.
Он сообщил, что неоднократно обсуждал эту тему в последние дни с Владимиром Зеленским.
"Я хотел бы также обеспечить более тесную интеграцию (Украины - ред.) в европейские институты, например, путем участия в заседаниях Европейского совета, Европейского парламента или Еврокомиссии без права голоса, либо путем постепенного вовлечения Украины в различные сферы политики в зависимости от хода реформ", - предложил канцлер ФРГ.
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Дочери станут следующими": происходящее на Украине испугало депутата Рады
Вчера, 14:57
Он утверждает, что его предложения получили "широкую поддержку" со стороны коллег в Европейском совете.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Полотнище с символом Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
"Во вред всем". Решение ЕС по Украине вызвало панику на Западе
Вчера, 09:27
 
