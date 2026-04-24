Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.
- Мерц призвал разработать стратегию сближения Украины с ЕС, нацеленную на получение полноправного членства, но через промежуточные шаги.
БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС и призвал разработать в ее отношении стратегию сближения.
Согласно совместному заявлению лидеров Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованному в четверг, в ЕС на фоне согласования кредита Киеву и санкций против РФ призвали немедленно начать с Украиной переговоры о ее членстве в союзе.
Вместе с тем, он призвал разработать стратегию сближения Украины с ЕС, нацеленную, по его словам, на получение полноправного членства.
"Но для этого нам нужны промежуточные шаги", - указал Мерц.
Он сообщил, что неоднократно обсуждал эту тему в последние дни с Владимиром Зеленским.
"Я хотел бы также обеспечить более тесную интеграцию (Украины - ред.) в европейские институты, например, путем участия в заседаниях Европейского совета, Европейского парламента или Еврокомиссии без права голоса, либо путем постепенного вовлечения Украины в различные сферы политики в зависимости от хода реформ", - предложил канцлер ФРГ.
Он утверждает, что его предложения получили "широкую поддержку" со стороны коллег в Европейском совете.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.