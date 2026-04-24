Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии. 24 апреля 2026

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии. 24 апреля 2026

© REUTERS / Yiannis Kourtoglou Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии. 24 апреля 2026

Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС.

Мерц призвал разработать стратегию сближения Украины с ЕС, нацеленную на получение полноправного членства, но через промежуточные шаги.

БЕРЛИН, 24 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС и призвал разработать в ее отношении стратегию сближения.

"Всем ясно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно", - заявил Мерц по итогам саммита ЕС на Кипре . Трансляцию вел телеканал Phoenix.

Вместе с тем, он призвал разработать стратегию сближения Украины с ЕС, нацеленную, по его словам, на получение полноправного членства.

"Но для этого нам нужны промежуточные шаги", - указал Мерц.

Он сообщил, что неоднократно обсуждал эту тему в последние дни с Владимиром Зеленским

"Я хотел бы также обеспечить более тесную интеграцию (Украины - ред.) в европейские институты, например, путем участия в заседаниях Европейского совета , Европейского парламента или Еврокомиссии без права голоса, либо путем постепенного вовлечения Украины в различные сферы политики в зависимости от хода реформ", - предложил канцлер ФРГ

Он утверждает, что его предложения получили "широкую поддержку" со стороны коллег в Европейском совете.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.