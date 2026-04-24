ЕС недолго будет праздновать принятие помощи Киеву, пишет Politico

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 24.04.2026
Politico: ЕС недолго будет праздновать принятие помощи Киеву из-за раскола союза

© REUTERS / Yves Herman — Флаги ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву, пишет Politico.
  • Внутри ЕС существует раскол по вопросу принятия Украины в союз и другим аспектам, что затрудняет согласование дальнейших шагов.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву из-за раскола внутри блока, лидерам ЕС трудно договориться о дальнейших шагах по ряду вопросов, в том числе принятию Украины в ЕС, пишет издание Politico.
Страны ЕС в четверг утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Согласно совместному заявлению лидеров Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованному в четверг, в ЕС на фоне согласования кредита Киеву и санкций против РФ призвали немедленно начать с Украиной переговоры о её членстве в союзе.
"Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они (европейские лидеры - ред.) столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях... Празднование будет непродолжительным... Бирюзовые воды, которые служили потрясающим фоном для саммита, не могли скрыть раскола в ЕС", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, премьер Хорватии Андрей Пленкович "высмеял идею" о вступлении Украины в ЕС в ближайшее время.
"Я не считаю реалистичным, что это произойдет первого января 2027 года", - приводит газета его слова.
Кроме того, пишет Politico, европейские лидеры столкнулись с разногласиями в вопросах коллективной обороны ЕС и участия блока в конфликте на Ближнем Востоке.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
В миреУкраинаКиевРоссияАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенАндрей ПленковичЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала