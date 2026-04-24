ЕС недолго будет праздновать принятие помощи Киеву, пишет Politico

- Евросоюз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву, пишет Politico.
- Внутри ЕС существует раскол по вопросу принятия Украины в союз и другим аспектам, что затрудняет согласование дальнейших шагов.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз недолго будет праздновать принятие помощи Киеву из-за раскола внутри блока, лидерам ЕС трудно договориться о дальнейших шагах по ряду вопросов, в том числе принятию Украины в ЕС, пишет издание Politico.
Страны ЕС в четверг утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро на финансовую и военную поддержку на 2026–2027 годы, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Согласно совместному заявлению лидеров Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошты и Урсулы фон дер Ляйен, опубликованному в четверг, в ЕС на фоне согласования кредита Киеву и санкций против РФ призвали немедленно начать с Украиной переговоры о её членстве в союзе.
"Какое-либо чувство триумфа угасло, когда они (европейские лидеры - ред.) столкнулись с многочисленными вызовами и кризисами, стоящими перед ними. Их беседа еще раз показала, как трудно им договориться о дальнейших действиях... Празднование будет непродолжительным... Бирюзовые воды, которые служили потрясающим фоном для саммита, не могли скрыть раскола в ЕС", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, премьер Хорватии Андрей Пленкович "высмеял идею" о вступлении Украины в ЕС в ближайшее время.
"Я не считаю реалистичным, что это произойдет первого января 2027 года", - приводит газета его слова.
Кроме того, пишет Politico, европейские лидеры столкнулись с разногласиями в вопросах коллективной обороны ЕС и участия блока в конфликте на Ближнем Востоке.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.