В Ленинградской области завели дело после ДТП с автобусом
22:14 24.04.2026 (обновлено: 22:20 24.04.2026)
В Ленинградской области завели дело после ДТП с автобусом

В Ленинградской области завели уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом

  • В Гатчинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса и фуры.
  • Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в ДТП погиб один пассажир автобуса, 10 человек пострадали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после столкновения автобуса и фуры в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщило региональное следственное управление.
В пятницу областное МЧС сообщало, что в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. В результате один пассажир автобуса погиб, 10 пострадавших госпитализированы.
"Следственным отделом по городу Гатчина… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
