В Ленинградской области завели дело после ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Гатчинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием автобуса и фуры.
- Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в ДТП погиб один пассажир автобуса, 10 человек пострадали.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после столкновения автобуса и фуры в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщило региональное следственное управление.
В пятницу областное МЧС сообщало, что в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги столкнулись автобус и фура. В результате один пассажир автобуса погиб, 10 пострадавших госпитализированы.
