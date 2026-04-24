При столкновении автобуса с фурой в Ленинградской области погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Автобус и фура столкнулись в Гатчинском районе Ленинградской области, один человек погиб, 10 пострадали, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", авария произошла в Сяськелевском сельском поселении на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги.
"В автобусе находились 11 человек, в результате ДТП погиб один пассажир рейсового автобуса, 10 пострадали, госпитализированы", - говорится в сообщении.
Движение в зоне аварии перекрыто.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
