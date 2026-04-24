В Ленинградской области автобус с пассажирами столкнулся с фурой
21:09 24.04.2026 (обновлено: 21:14 24.04.2026)
В Ленинградской области автобус с пассажирами столкнулся с фурой

МЧС: в Ленобласти автобус, в котором находились 10человек, столкнулся с фурой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гатчинском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и фуры.
  • По предварительной информации, в автобусе находилось около десяти человек.
  • Причина ДТП и все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автобус, в котором, предварительно, находились 10 человек, столкнулся с фурой в Гатчинском районе Ленинградской области, информация о состоянии пострадавших уточняется, сообщило региональное ГУ МЧС.
«

Гатчинском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом и грузовым автомобилем... На перекрестке произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля (фуры)", - сообщило ведомство в канале на платформе "Макс".

По предварительной информации, в автобусе было около десяти человек, медики оказывают пострадавшим помощь, информация о состоянии пострадавших уточняется.
"Причина ДТП и все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками ГИБДД", - заключили в ведомстве.
ПроисшествияЛенинградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гатчинский районГИБДД МВД РФ
 
 
