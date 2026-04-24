Рейтинг@Mail.ru
Переехавший в Россию британец прокомментировал свое лишение гражданства
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 24.04.2026
Переехавший в Россию британец Буллен не понимает, за что его лишили гражданства

© Фото : соцсети Mark BullenМарк Буллен
Марк Буллен - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© Фото : соцсети Mark Bullen
Марк Буллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переехавший в Россию бывший британский полицейский Марк Буллен заявил, что не знает причин, по которым его лишили британского гражданства.
  • Марк Буллен получил российское гражданство в 2022 году и считает обвинения в свой адрес нелепыми, так как не имеет проблем с законом и не понимает, как может нарушать общественное благо.
ЛОНДОН, 24 апр – РИА Новости. Переехавший в Россию бывший британский полицейский Марк Буллен заявил, что может лишь гадать, почему британские власти лишили его гражданства.
Ранее газета Times выяснила, что Буллен стал первым человеком, рожденным в Великобритании, которого лишили гражданства из-за связей с Россией.
Эйден Миннис сжег свой паспорт и отказался от гражданства Британии в поддержку России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Британский участник СВО сжег свой паспорт в поддержку России
6 октября 2025, 08:36
"Я знаю столько же, сколько вы. Я ничего об этом не знаю. Ошибка ли это? Перепутали ли меня с кем-то? Я не знаю. Является ли это предупредительным выстрелом для других британцев, живущих здесь? Вы знаете, в Москве и Санкт-Петербурге живет много британцев. Хотели ли их отпугнуть? Я не знаю. Можно только гадать", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.
Буллен заявил, что он не является ни для кого угрозой и считает такие заявления нелепыми.
"Я 45-летний отец четырех детей, который работает в футбольном клубе. Я не понимаю, как я могу кому-то угрожать, тем более стране", - добавил он.
Британец также прокомментировал письмо, в котором ему сообщили, что лишают его гражданства "ради общественного блага".
Военнослужащие во время совместных учений НАТО Iron Sword в Литве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
СМИ: США хотят отомстить Испании и Британии за отказ помочь с Ираном
10:02
"Я не понимаю, как я могу нарушать общественное благо. Я был полицейским года дважды. У меня две рекомендации. У меня никогда не было проблем с законом", - сказал Буллен.
Он рассказал, как его допрашивали по приезде в Великобританию в ноябре 2024 года, задавая вопросы об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Он сказал, что не знает ничего об этом деле и сравнил допрос с "чаепитием у Безумного Шляпника".
"Если я виновен в преступлении, выдвиньте мне обвинение в нем. Если я сделал что-то, скажите мне, что я сделал. Скажите, какой закон я нарушил, предайте меня суду. Но я ничего не сделал", - заключил Буллен.
Проработавший 11 лет в полиции Хартфордшира Марк Буллен впервые побывал в России в возрасте 18 лет, позже он самостоятельно освоил русский язык и устроился на работу в пиар-команду футбольного клуба "Зенит". В 2022 году он получил российское гражданство. В январе Буллен сообщил, что власти Великобритании лишили его гражданства, не объяснив причину. Перед этим его задержали на насколько часов в аэропорте "Лутон", где допрашивали о его жизни в России и его личных убеждениях.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Боец из Британии объяснил, почему отказался от британского подданства
8 октября 2025, 07:07
 
В миреРоссияВеликобританияМоскваЮлия Скрипаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала