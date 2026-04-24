Переехавший в Россию британец прокомментировал свое лишение гражданства

Краткий пересказ от РИА ИИ Переехавший в Россию бывший британский полицейский Марк Буллен заявил, что не знает причин, по которым его лишили британского гражданства.

Марк Буллен получил российское гражданство в 2022 году и считает обвинения в свой адрес нелепыми, так как не имеет проблем с законом и не понимает, как может нарушать общественное благо.

ЛОНДОН, 24 апр – РИА Новости. Переехавший в Россию бывший британский полицейский Марк Буллен заявил, что может лишь гадать, почему британские власти лишили его гражданства.

Ранее газета Times выяснила, что Буллен стал первым человеком, рожденным в Великобритании , которого лишили гражданства из-за связей с Россией

"Я знаю столько же, сколько вы. Я ничего об этом не знаю. Ошибка ли это? Перепутали ли меня с кем-то? Я не знаю. Является ли это предупредительным выстрелом для других британцев, живущих здесь? Вы знаете, в Москве Санкт-Петербурге живет много британцев. Хотели ли их отпугнуть? Я не знаю. Можно только гадать", - сказал он в интервью телеканалу Sky News

Буллен заявил, что он не является ни для кого угрозой и считает такие заявления нелепыми.

"Я 45-летний отец четырех детей, который работает в футбольном клубе. Я не понимаю, как я могу кому-то угрожать, тем более стране", - добавил он.

Британец также прокомментировал письмо, в котором ему сообщили, что лишают его гражданства "ради общественного блага".

"Я не понимаю, как я могу нарушать общественное благо. Я был полицейским года дважды. У меня две рекомендации. У меня никогда не было проблем с законом", - сказал Буллен.

Он рассказал, как его допрашивали по приезде в Великобританию в ноябре 2024 года, задавая вопросы об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей . Он сказал, что не знает ничего об этом деле и сравнил допрос с "чаепитием у Безумного Шляпника".

"Если я виновен в преступлении, выдвиньте мне обвинение в нем. Если я сделал что-то, скажите мне, что я сделал. Скажите, какой закон я нарушил, предайте меня суду. Но я ничего не сделал", - заключил Буллен.