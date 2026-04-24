Комик Сабуров продал лишь четверть билетов на майский концерт в Дубае

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лишь четверть доступных билетов продана на концерт казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова в Дубае менее чем за две недели до назначенной даты выступления, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные по продаже билетов.
Концерт Сабурова, которому запретили въезд в Россию на полвека, запланирован на 7 мая на русском языке. Некоторые СМИ сообщали, что концерт пройдет с субтитрами на арабском и хинди, чтобы увеличить охват продаж, однако близкий к организаторам источник сообщил РИА Новости, что концерт состоится лишь на русском. Об этом же свидетельствует описание концерта на сайте Дубайской оперы.
На данный момент реализовано или забронировано не более 500 мест при вместимости зала до 2000 человек, свидетельствуют изученные РИА Новости данные. Таким образом, зал заполнен всего на 25-30%.
"При этом нужно иметь в виду, что часто организатор сам "закрывает" передние ряды, как будто они раскуплены, а это около 150 мест. Это делают, чтобы зрители раскупили основные места в партере", - сказал РИА Новости источник, занимающийся организацией концертов в Дубае.
После запрета на въезд в РФ в январе Сабуров вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана также объявил о начале проверки в отношении комика, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточняется.