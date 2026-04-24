Рейтинг@Mail.ru
Комик Сабуров продал лишь четверть билетов на майский концерт в Дубае
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 24.04.2026
Комик Сабуров продал лишь четверть билетов на майский концерт в Дубае

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На концерт казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова в Дубае продана лишь четверть доступных билетов.
  • Концерт запланирован на 7 мая и пройдет на русском языке без субтитров на арабском и хинди.
  • Зал Дубайской оперы рассчитан на 2000 человек, но на данный момент реализовано или забронировано не более 500 мест.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лишь четверть доступных билетов продана на концерт казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова в Дубае менее чем за две недели до назначенной даты выступления, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные по продаже билетов.
Концерт Сабурова, которому запретили въезд в Россию на полвека, запланирован на 7 мая на русском языке. Некоторые СМИ сообщали, что концерт пройдет с субтитрами на арабском и хинди, чтобы увеличить охват продаж, однако близкий к организаторам источник сообщил РИА Новости, что концерт состоится лишь на русском. Об этом же свидетельствует описание концерта на сайте Дубайской оперы.
На данный момент реализовано или забронировано не более 500 мест при вместимости зала до 2000 человек, свидетельствуют изученные РИА Новости данные. Таким образом, зал заполнен всего на 25-30%.
"При этом нужно иметь в виду, что часто организатор сам "закрывает" передние ряды, как будто они раскуплены, а это около 150 мест. Это делают, чтобы зрители раскупили основные места в партере", - сказал РИА Новости источник, занимающийся организацией концертов в Дубае.
После запрета на въезд в РФ в январе Сабуров вернулся на родину в Казахстан. Комитет национальной безопасности Казахстана также объявил о начале проверки в отношении комика, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточняется.
ДубайРоссияКазахстанНурлан Сабуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала