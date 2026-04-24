Комик Сабуров продал лишь четверть билетов на майский концерт в Дубае

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лишь четверть доступных билетов продана на концерт казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова в Дубае менее чем за две недели до назначенной даты выступления, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные по продаже билетов.