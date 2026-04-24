Визовый центр Японии ужесточил проверки документов российских туристов

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Визовый центр Японии ужесточил прием и проверку документов российских туристов, что ведет к перезаписям и увеличению срока рассмотрения заявок, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Визовый центр Японии Москве ужесточил прием и проверку документов. Это ведет к перезаписям, запросу новых справок, увеличению срока рассмотрения заявок и очень нервирует туристов", - рассказали в АТОР

Как отмечают в туроператоре ITM group, именно лояльная визовая процедура долгое время оставалась одним из ключевых драйверов спроса на туры в Японию.

"И если в первые недели после запуска к визовому центру вопросов не возникало, то сейчас, по словам экспертов компании, процедура стала излишне забюрократизированной. Это создает дополнительные сложности для туроператоров", - подчеркнули в ассоциации.

Отмечается, что в настоящее время фиксируется повышенная скрупулезность при проверке документов, что особенно заметно для семейных заявителей. Теперь визовый центр требует, чтобы у каждого члена семьи в комплекте бумаг присутствовали полные копии всех финансовых и личных документов всех остальных участников поездки, включая подтверждения родства.

В ассоциации добавили, что наиболее ощутимое расхождение с прежней практикой наблюдается в процедуре исправления ошибок в документах. "Если в консульском отделе посольства Японии замечания озвучивались единым списком и правки можно было внести оперативно, то теперь, по свидетельствам участников опроса, внесение изменений превращается в многоэтапный "пинг-понг", - пояснили там.

Так, туроператоры отмечают, что основной массив возвратов приходится на визовые анкеты, программу пребывания и фотографии, а наиболее частой причиной для дополнительных запросов является стремление исключить фиктивное трудоустройство или номинальный статус заявителя (формальное или юридическое положение человека, которое он занимает при подаче документов на визу).