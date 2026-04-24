Визовый центр Японии ужесточил проверки документов российских туристов - РИА Новости, 24.04.2026
13:01 24.04.2026
Визовый центр Японии ужесточил проверки документов российских туристов

АТОР: визовый центр Японии ужесточил прием и проверку документов россиян

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Вход в визовый центр Японии на Олимпийском проспекте в Москве
Вход в визовый центр Японии на Олимпийском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Вход в визовый центр Японии на Олимпийском проспекте в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визовый центр Японии ужесточил прием и проверку документов российских туристов.
  • Из-за ужесточения проверки документов возникают перезаписи и увеличение срока рассмотрения заявок.
  • Визовый центр требует полные копии всех финансовых и личных документов всех участников поездки, включая подтверждения родства.
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Визовый центр Японии ужесточил прием и проверку документов российских туристов, что ведет к перезаписям и увеличению срока рассмотрения заявок, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Визовый центр Японии в Москве ужесточил прием и проверку документов. Это ведет к перезаписям, запросу новых справок, увеличению срока рассмотрения заявок и очень нервирует туристов", - рассказали в АТОР.
Как отмечают в туроператоре ITM group, именно лояльная визовая процедура долгое время оставалась одним из ключевых драйверов спроса на туры в Японию.
"И если в первые недели после запуска к визовому центру вопросов не возникало, то сейчас, по словам экспертов компании, процедура стала излишне забюрократизированной. Это создает дополнительные сложности для туроператоров", - подчеркнули в ассоциации.
Отмечается, что в настоящее время фиксируется повышенная скрупулезность при проверке документов, что особенно заметно для семейных заявителей. Теперь визовый центр требует, чтобы у каждого члена семьи в комплекте бумаг присутствовали полные копии всех финансовых и личных документов всех остальных участников поездки, включая подтверждения родства.
В ассоциации добавили, что наиболее ощутимое расхождение с прежней практикой наблюдается в процедуре исправления ошибок в документах. "Если в консульском отделе посольства Японии замечания озвучивались единым списком и правки можно было внести оперативно, то теперь, по свидетельствам участников опроса, внесение изменений превращается в многоэтапный "пинг-понг", - пояснили там.
Так, туроператоры отмечают, что основной массив возвратов приходится на визовые анкеты, программу пребывания и фотографии, а наиболее частой причиной для дополнительных запросов является стремление исключить фиктивное трудоустройство или номинальный статус заявителя (формальное или юридическое положение человека, которое он занимает при подаче документов на визу).
Японские визовые центры открылись в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля 2026 года. По данным Японской национальной организации по туризму, в 2025 году Японию посетили 194,9 тысячи россиян, показатель обновил исторический максимум. Турпоток по сравнению с 2024 годом вырос почти в два раза.
ЯпонияМоскваСанкт-ПетербургАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
