Ученый рассказал об опасности астероидов, летящих со стороны Солнца

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Летящие со стороны Солнца астероиды скрыты солнечным светом, поэтому наблюдать за их перемещением трудно, в теории они могут столкнуться с Землей, как Челябинский метеорит, рассказал РИА Новости кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

"Есть астероиды, например так называемая группа Атиры, у которых орбиты лежат вообще внутри орбиты Земли . Они приближаются к Земле со стороны от Солнца. Их можно обнаруживать только на рассвете или на закате. Их более 30 уже открыто. Из-за своей "невидимости" они могут нести реальную угрозу столкновения с Землей", - рассказал ученый.

По его словам, были случаи, когда летящие со стороны Солнца астероиды обнаруживали уже на удалении от Земли, после того как они с ней сблизились.

"Челябинский астероид, размерами около 30 метров, тоже шел со стороны Солнца, поэтому невозможно было наземными средствами его обнаружить… Столкновения с астероидами подобных размеров происходят примерно несколько раз в столетие. На самом деле Челябинску повезло, потому что объект взорвался на высоте примерно 25 километров. Чуть пониже, километров хотя бы на пяток, это бы снесло бы половину города. Потому что взрыв был в 200 килотонн, мощная ударная волна на Земле нанесла бы большие разрушения", - отметил астроном.