Жасмин призвала артистов сплотиться и дать концерт в поддержку Дагестана
20:29 23.04.2026 (обновлено: 20:30 23.04.2026)
Жасмин призвала артистов сплотиться и дать концерт в поддержку Дагестана

  • Жасмин поддержала идею провести благотворительный концерт с участием звезд отечественной эстрады в поддержку пострадавших в Дагестане.
  • Певица сообщила, что приняла решение оказать помощь 30 семьям, пострадавшим от паводков.
  • Она планирует встретиться с ними на месте в конце апреля.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России Жасмин (Сара Шор) поддержала идею провести благотворительный концерт с участием звезд отечественной эстрады в поддержку пострадавших в Дагестане и направить вырученные средства на восстановление региона.
Жасмин сообщила 8 апреля, что приняла решение оказать помощь 30 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане. Также в четверг артистка рассказала РИА Новости, что посетит Дагестан в конце апреля, чтобы встретиться с пострадавшими семьями и помочь им непосредственно на месте.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Путин поручил помочь жителям Дагестана, чьи дома пострадали от паводков
21 апреля, 15:45
"Конечно, поддерживаю. Я за любой кипиш. Если артисты сплотятся, и мы сделаем это вместе, было бы здорово. Думаю, что мои друзья и коллеги - например, Филипп Киркоров, Николай Басков, Алсу, Зара, Денис Клявер, группа Artik&Asti - поддержат и примут участие в таком концерте", - сказала она в беседе с РИА Новости.
Жасмин отметила, что готова не только выступить на благотворительном концерте в поддержку Дагестана, но и выступить в качестве ведущей.
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Певица Жасмин поможет семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане
8 апреля, 21:50
"Для своей Родины я готова на все", - заключила она.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

Спасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов на улице Махачкалинская в Дербенте

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

Спасатели эвакуируют людей из жилых домов в подтопленных районах Махачкалы

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Сотрудник МЧС работает на месте обрушения жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

Жители, эвакуированные из жилых домов после деформации и частичного обрушения одного из домов на улице Айвазовского в городе Махачкала

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

Сотрудники МЧС работают на месте подтоплений в Махачкале

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Обстановка на месте обрушения моста на 917-м километре федеральной трассы Кавказ после подъема уровня реки у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Спасатели прибыли в район цитадель Нарын-Кала города Дербент для эвакуации населения

КультураРеспублика ДагестанРоссияЖасминВладимир ПутинНаводнение в Дагестане
 
 
