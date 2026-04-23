Загидуллина завоевала золото чемпионата России по фехтованию

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Олимпийская чемпионка рапиристка Аделина Загидуллина завоевала золотую медаль на чемпионате России по фехтованию, который проходит в Казани.
В финале Загидуллина одолела Марту Мартьянову со счетом 10:9. Бронзовыми медалистками стали Юлия Бирюкова и Стефания Часовникова.
Чемпионат России по фехтованию проходит с 22 по 29 апреля.
Бородачев завоевал золото чемпионата России по фехтованию
22 апреля, 19:05