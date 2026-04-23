Петр Ян ответил на вопрос об участии в бое UFC в Белом доме

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в весовой категории до 61 килограмма Петр Ян рассказал РИА Новости, что пока никакой конкретики о его возможном участии в бое UFC в Белом доме в США нет, но он хотел бы там выступить, если такое предложение поступит.
Ранее портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана организует турнир UFC на Южной лужайке Белого дома 14 июня, в свой день рождения, накануне Дня флага и празднования 250-летия страны.
"Конкретно о моем участии разговора пока не было. В моей весовой категории должен быть претендент, возможно, американец, чтобы этот бой был интересен для UFC. Такого на данный момент нет, поэтому без боя", - сообщил Ян.
Спортсмен добавил, что сам хотел бы провести там бой.
"Мне было бы приятно представить нашу страну на такой арене. Было бы очень круто", - добавил Ян.
Ян в декабре 2025 года вернул себе титул чемпиона после победы над Мерабом Двалишвили. Яну 33 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.