Петр Ян ответил на вопрос об участии в бое UFC в Белом доме
Октагон UFC
17:11 23.04.2026
Петр Ян ответил на вопрос об участии в бое UFC в Белом доме

Петр Ян еще не получил предложения по участию в бое UFC в Белом доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в весовой категории до 61 килограмма Петр Ян рассказал, что пока нет конкретики о его возможном участии в бое UFC в Белом доме в США.
  • Петр Ян выразил желание выступить в Белом доме, если поступит такое предложение.
  • Петр Ян в декабре 2025 года вернул себе титул чемпиона UFC после победы над Мерабом Двалишвили.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в весовой категории до 61 килограмма Петр Ян рассказал РИА Новости, что пока никакой конкретики о его возможном участии в бое UFC в Белом доме в США нет, но он хотел бы там выступить, если такое предложение поступит.
Ранее портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп на фоне продолжающейся операции США и Израиля против Ирана организует турнир UFC на Южной лужайке Белого дома 14 июня, в свой день рождения, накануне Дня флага и празднования 250-летия страны.
«
"Конкретно о моем участии разговора пока не было. В моей весовой категории должен быть претендент, возможно, американец, чтобы этот бой был интересен для UFC. Такого на данный момент нет, поэтому без боя", - сообщил Ян.
Спортсмен добавил, что сам хотел бы провести там бой.
"Мне было бы приятно представить нашу страну на такой арене. Было бы очень круто", - добавил Ян.
Ян в декабре 2025 года вернул себе титул чемпиона после победы над Мерабом Двалишвили. Яну 33 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
