Гендиректор WTA покинула свой пост после менее чем двух лет работы - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
14:01 23.04.2026
Гендиректор WTA покинула свой пост после менее чем двух лет работы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порша Арчер покинула пост генерального директора Женской теннисной ассоциации (WTA) после менее чем двух лет работы.
  • О своем решении уйти с поста Арчер уведомила руководство 20 апреля, в преддверии продления ее контракта.
  • Председатель WTA отметила важный вклад Арчер в развитие женского тенниса, включая освоение новых рынков и внедрение технологических инноваций.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Порша Арчер покинула пост генерального директора Женской теннисной ассоциации (WTA) после менее чем двух лет работы, сообщает The Athletic со ссылкой на заявление председателя WTA Валери Камилло.
Арчер, ранее работавшая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), вступила в должность гендиректора WTA в августе 2024 года.
По данным источника, об уходе Арчер Камилло сообщила в электронном письме сотрудникам организации в среду днем.
«
"Порша уведомила нас о своем решении уйти с поста генерального директора с 20 апреля, в преддверии продления ее контракта. Мы разрабатываем план смены руководства WTA и сообщим вам обновленную информацию по этому вопросу к середине мая", - говорится в сообщении Камилло.
По словам председателя WTA, Арчер внесла важный вклад в развитие женского тенниса. Отмечается, что среди ее достижений освоение новых рынков, продвижение инициатив, ставящих интересы игроков на первое место, повышение стандартов защиты и внедрение технологических инноваций.
