ВСУ открыли огонь по своему спецназу у Ковшаровки, рассказал Марочко

ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. ВСУ открыли огонь по своему отступающему спецподразделению у Ковшаровки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Он высказал предположение, что огонь открыли заградотряды, которые получили команду не допустить бегства с поля боя украинских подразделений.