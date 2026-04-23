ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. ВСУ открыли огонь по своему отступающему спецподразделению у Ковшаровки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Он высказал предположение, что огонь открыли заградотряды, которые получили команду не допустить бегства с поля боя украинских подразделений.
"В уничтоженных штурмовых подразделениях принимали участие иностранные наемники, которые не входили в состав ВСУ и являлись отдельным добровольческим подразделением", - добавил эксперт.
