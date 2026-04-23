ВСУ открыли огонь по своему спецназу у Ковшаровки, рассказал Марочко - РИА Новости, 23.04.2026
06:03 23.04.2026
ВСУ открыли огонь по своему спецназу у Ковшаровки, рассказал Марочко

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ открыли огонь по своему отступающему спецподразделению у Ковшаровки в Харьковской области.
  • По предположению Андрея Марочко, огонь могли открыть заградотряды, которым была дана команда не допустить бегства с поля боя.
  • В уничтоженных штурмовых подразделениях принимали участие иностранные наемники, не входившие в состав ВСУ.
ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. ВСУ открыли огонь по своему отступающему спецподразделению у Ковшаровки в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"На харьковском направлении в районе населенного пункта Ковшаровка зафиксирован случай "дружественного" огня: солдаты вооруженных формирований Украины открыли огонь по украинскому спецподразделению, которое пыталось прорваться на данном направлении", - сообщил Марочко агентству.
Он высказал предположение, что огонь открыли заградотряды, которые получили команду не допустить бегства с поля боя украинских подразделений.
"В уничтоженных штурмовых подразделениях принимали участие иностранные наемники, которые не входили в состав ВСУ и являлись отдельным добровольческим подразделением", - добавил эксперт.
