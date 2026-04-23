Тим Цзю уволил свою команду после двух побед

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Австралийский боксер Тим Цзю сменил тренерский штаб для подготовки к бою с американцем Эрролом Спенсом, сообщает Boxing Scene.
В последних двух боях, которые он выиграл после поражения от американца Себастьяна Фундоры, сын экс-абсолютного чемпиона мира Константина Цзю работал с Педро Диасом, Майком Алтамурой и Дарси Эллисом. Новым тренером боксера стал бывший чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Джефф Фенек.
"Мы просто хотим усердно работать. Моя первая задача - подготовить его психологически, физическая часть будет легкой, потому что Тим - один из самых требовательных к себе боксеров, которых я когда-либо видел. Тим принял решение: он попросил меня помочь ему. Я очень рад и с нетерпением жду этого", - сказал изданию Фенек.
Тиму Цзю 31 год, он владеет второстепенным поясом Всемирной боксерской организации (WBO International) в средней весовой категории и является бывшим обладателем чемпионского титула WBO в первом среднем весе. В профессиональной карьере Цзю одержал 27 побед и потерпел три поражения.
Усик потребовал миллиард долларов за трилогию с Фьюри
16 апреля, 16:47