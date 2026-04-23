ЦСКА и "Спартак" потеряли шансы на чемпионство

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА и столичный "Спартак" потеряли шансы на победу в чемпионате России по футболу в сезоне-2025/26.
В четверг "Краснодар" в гостях обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и набрал 57 очков, вернувшись на первое место турнирной таблицы.
"Спартак" (45) и ЦСКА (44) занимают пятое и шестое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. Обе команды потеряли шансы на победу в чемпионате за четыре тура до его завершения.