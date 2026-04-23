ЦСКА и "Спартак" потеряли шансы на чемпионство - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
22:29 23.04.2026 (обновлено: 22:31 23.04.2026)
ЦСКА и "Спартак" потеряли шансы на чемпионство в РПЛ в сезоне-2025/26

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА и столичный "Спартак" потеряли шансы на победу в чемпионате России по футболу в сезоне-2025/26.
В четверг "Краснодар" в гостях обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и набрал 57 очков, вернувшись на первое место турнирной таблицы.
"Спартак" (45) и ЦСКА (44) занимают пятое и шестое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. Обе команды потеряли шансы на победу в чемпионате за четыре тура до его завершения.
В борьбе за победу в чемпионате остались "Краснодар" (57), петербургский "Зенит" (56), московский "Локомотив" (49) и калининградская "Балтика" (46).
