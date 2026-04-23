Трусова восхищает и пугает: легендарная фигуристка готовит пятерной прыжок

Для Трусовой весенние гастроли стали не только дежурным периодом заработка перед отпуском, но и реалити возвращения в спорт, о котором РИА Новости писало еще два года назад, а сама Александра официально подтвердила зимой.



Болельщики и тренеры внимательно отслеживают, насколько уверенно у Трусовой от города к городу, где гостит шоу Тутберидзе, идет четверной прыжок. Для нее это не просто блажь на потеху публике, а производственная необходимость - в предстоящем сезоне нас ожидает едва ли не самая мощная конкуренция в женском одиночном катании в истории.

По этой причине в ходе весенних представлений Александра достала с антресоли тройной аксель - прыжок, который для нее самой стал если и оружием, то каким-то самопальным. В былые годы он у нее на соревнованиях так и не получился - зато в шоу неожиданно стал довольно-таки рабочим.



Но и на этом Русская ракета не остановилась. После шоу она в беседе с журналистами то ли пошутила, то ли всерьез анонсировала звездные намерения: "Какие планы на следующий сезон? Ну, четверной прыжок уже исполняется, надо пробовать пятерной, я считаю".



Скорее всего, это шутка. Но можем ли мы быть уверенны до конца в чем-либо, когда речь заходит про Александру Трусову и ее любимые прыжки? На данный момент пятерной - нечто из области фантастики. Их никто не исполняет на соревнованиях, да и на тренировках встречаются не чаще лепреконов или каких-нибудь бигфутов. Международный союз конькобежцев лишь пару лет назад ввел шкалу для их оценивания, но, судя по всему, и сам-то не слишком верит в их реальность, поэтому баллы получились какими-то странноватыми.