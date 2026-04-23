Трусова восхищает и пугает: легендарная фигуристка готовит пятерной прыжок
17:15 23.04.2026 (обновлено: 17:19 23.04.2026)

Трусова восхищает и пугает: легендарная фигуристка готовит пятерной прыжок

Влад Жуков
Александра Трусова заявила, что собралась покорить космос. Когда-то она сотрясала мир невиданными до того четверными прыжками, а тут заговорила о пятерном – такого еще в истории фигурного катания не случалось. РИА Новости рассказывает, зачем отчаянная мама по прозвищу Русская ракета отправляется на Байконур. И кому надо бояться?
Самопальное оружие достали с антресоли
Для Трусовой весенние гастроли стали не только дежурным периодом заработка перед отпуском, но и реалити возвращения в спорт, о котором РИА Новости писало еще два года назад, а сама Александра официально подтвердила зимой.

Болельщики и тренеры внимательно отслеживают, насколько уверенно у Трусовой от города к городу, где гостит шоу Тутберидзе, идет четверной прыжок. Для нее это не просто блажь на потеху публике, а производственная необходимость - в предстоящем сезоне нас ожидает едва ли не самая мощная конкуренция в женском одиночном катании в истории.
По этой причине в ходе весенних представлений Александра достала с антресоли тройной аксель - прыжок, который для нее самой стал если и оружием, то каким-то самопальным. В былые годы он у нее на соревнованиях так и не получился - зато в шоу неожиданно стал довольно-таки рабочим.

Но и на этом Русская ракета не остановилась. После шоу она в беседе с журналистами то ли пошутила, то ли всерьез анонсировала звездные намерения: "Какие планы на следующий сезон? Ну, четверной прыжок уже исполняется, надо пробовать пятерной, я считаю".

Скорее всего, это шутка. Но можем ли мы быть уверенны до конца в чем-либо, когда речь заходит про Александру Трусову и ее любимые прыжки? На данный момент пятерной - нечто из области фантастики. Их никто не исполняет на соревнованиях, да и на тренировках встречаются не чаще лепреконов или каких-нибудь бигфутов. Международный союз конькобежцев лишь пару лет назад ввел шкалу для их оценивания, но, судя по всему, и сам-то не слишком верит в их реальность, поэтому баллы получились какими-то странноватыми.
Будет ли битва насмерть?
Считается, что единственный человек в мире, кто прямо сейчас ближе всех подобрался к пятерному - американец Илья Малинин. Он владеет полным набором четверных, включая аксель, который в соревновательном виде не исполнял более никто. Илья в разговорах с прессой неоднократно заигрывал с темой пятерного, но годы идут, а попыток мы пока так и не увидели.

Но и то, что Илья вплотную подобрался к ним, не гарантирует, что именно он их в итоге и исполнит. За примером далеко ходить не надо - тот же четверной аксель, как казалось, если кто и сделает, то это будет совершенно другой человек. Еще на этапе международного Гран-при в Москве в 2019-м корреспондент РИА Новости беседовал с Брайаном Орсером, тогдашним тренером легендарного японца Юдзуру Ханю, и он с абсолютной серьезностью говорил, что квад-аксель под силу только его подопечному. Сам Малинин в ту пору четверные, к слову, не прыгал вовсе. И вот, прошло всего пять лет...

Что мешает Трусовой овладеть пятерным лутцем? Неверие общественности в нее? Да разве ж когда-то это ее волновало. Мнимая нереальность самого исполнения прыжка в пять оборотов? Ну, как будто пять четверных в произвольной в былые годы казались базовым минимумом. А больше причин для скепсиса, вроде бы, и нет.

Другой разговор, что в плане конкуренции пятерной вряд ли прямо сейчас станет для нее помощником, даже если допустить, что Александра овладеет им в кратчайшие сроки и накатает настолько, что будет готова вставить его в произвольную со спокойной душой. Пример опять-таки рядом - четверной аксель не вывел Малинина на другой уровень конкуренции, несмотря на всю грозность этого элемента. Напротив, в некоторые моменты Илья осознанно отказывался от этого прыжка из-за чрезмерного риска и недостаточно высокого, что называется, вознаграждения. А на Олимпиаде-2026 именно со злополучной "бабочки" на этом элементе и начался развал, приведший к катастрофе.

Словом, даже если все сложится удачно, пятерной станет для Александры еще одной демонстрацией силы, а не козырем в рукаве. Да и складывается ощущение, что грядущий сезон для нее будет не битвой насмерть, а попыткой снова войти в конкурентную среду, как в реку в начале мая - в холодную воду, семеня на цыпочках. С разбегу на глубину - смысла нет никакого.

К тому же наши внутренние глубины Александру уже вряд ли так сильно манят. А те, далекие, еще минимум на сезон будут закрыты буйками - "Заплывать запрещено".
