Россия обеспечит казахские интересы после остановки "Дружбы", заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2026
12:32 23.04.2026
Россия обеспечит казахские интересы после остановки "Дружбы", заявил Песков

Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспечит интересы Казахстана в транспортировке нефти по другим направлениям после остановки прокачки по нефтепроводу "Дружба".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия обеспечит интересы Казахстана в транспортировке нефти по другим направлениям после остановки прокачки по нефтепроводу "Дружба", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", это связано с техническими возможностями.
"Об этом уже было сказано. Мы обеспечим интересы наших казахстанских партнеров по другим направлениям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об остановке прокачки казахстанской нефти по "Дружбе".
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Казахстанская нефть будет идти в Германию в обход "Дружбы", заявил Новак
22 апреля, 16:50
 
ЭкономикаРоссияКазахстанДмитрий Песков
 
 
