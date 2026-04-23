Россия обеспечит казахские интересы после остановки "Дружбы", заявил Песков

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия обеспечит интересы Казахстана в транспортировке нефти по другим направлениям после остановки прокачки по нефтепроводу "Дружба", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что поставки казахстанской нефти в Германию с 1 мая будут направляться в обход трубопровода "Дружба", это связано с техническими возможностями.
"Об этом уже было сказано. Мы обеспечим интересы наших казахстанских партнеров по другим направлениям", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об остановке прокачки казахстанской нефти по "Дружбе".