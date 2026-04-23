Трамп решил убрать Иран с ЧМ-2026 ради Италии. Что вообще происходит?

Участие сборной Ирана по футболу стало предметом для больших споров с момента американской и израильской атаки на страну, где жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Несмотря на объявления о прекращении огня, ситуация остается крайне непредсказуемой, что, безусловно, влияет и на спортивную сферу. Под этот шум пришла сенсационная новость о возможной замене Ирана на Италию на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

Что предложила команда Трампа

Специальный посланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли выдвинул на первый взгляд сумасшедшую идею об участии в очередной раз не попавшей на турнир команды Италии . Как сообщает газета Financial Times, все было обставлено как жест смягчения напряженности между лидерами США и Италии. Дело в том, что президент Дональд Трамп поругался с одним из главных союзников по НАТО из-за конфликта, связанного с оскорблениями папы Римского.

"Подтверждаю, что я предложил Трампу и (президенту ФИФА Джанни - ред.) Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть сборную Италии на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить место в сетке", - цитирует FT слова Замполли.

Примерно месяц назад распространялась информация о том, что Иран якобы отказывается от участия в мировом первенстве, которое пройдет летом этого года в США, Канаде и Мексике. Однако довольно быстро выяснилось, что никаких официальных заявлений не было. Буквально несколько дней назад министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сделал заявление о том, что никаких финализаций процесса еще не было сделано.

Неужели это реально?

А уже сегодня официальный представитель страны Фатеме Мохаджерани сообщила, что сборная в плановом режиме готовится к выступлению на чемпионате мира. Более того, Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира конкретно в Америке. Но и это еще не все. Социальные сети посольства Ирана в Мексике сообщили о том. что федерация футболы страны переговаривается с ФИФА по поводу переноса матчей из США в Мексику.

« "Министерство по делам молодежи и спорта объявило о полной готовности нашей национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США по распоряжению министра. Приняты все необходимые меры, которые требуются команде для достойного и успешного выступления", - приводит слова Мохаджерани агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на эфир государственного телевидения Ирана.