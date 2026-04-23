Трамп решил убрать Иран с ЧМ-2026 ради Италии. Что вообще происходит? - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
17:30 23.04.2026
Трамп решил убрать Иран с ЧМ-2026 ради Италии. Что вообще происходит?

Спецпосланник Трампа выступил с идеей заменить Иран на Италию на ЧМ-2026

© РИА Новости / Александр Вильф | Футбол. Товарищеский матч. Россия - Иран
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
Участие сборной Ирана по футболу стало предметом для больших споров с момента американской и израильской атаки на страну, где жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Несмотря на объявления о прекращении огня, ситуация остается крайне непредсказуемой, что, безусловно, влияет и на спортивную сферу. Под этот шум пришла сенсационная новость о возможной замене Ирана на Италию на предстоящем чемпионате мира 2026 года.

Что предложила команда Трампа

Специальный посланник президента США по глобальным партнерствам Паоло Замполли выдвинул на первый взгляд сумасшедшую идею об участии в очередной раз не попавшей на турнир команды Италии. Как сообщает газета Financial Times, все было обставлено как жест смягчения напряженности между лидерами США и Италии. Дело в том, что президент Дональд Трамп поругался с одним из главных союзников по НАТО из-за конфликта, связанного с оскорблениями папы Римского.
"Подтверждаю, что я предложил Трампу и (президенту ФИФА Джанни - ред.) Инфантино заменить Иран на чемпионате мира Италией. Я итальянец по происхождению, и было бы мечтой увидеть сборную Италии на турнире, проводимом в США. Имея четыре титула, они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы заслужить место в сетке", - цитирует FT слова Замполли.
Примерно месяц назад распространялась информация о том, что Иран якобы отказывается от участия в мировом первенстве, которое пройдет летом этого года в США, Канаде и Мексике. Однако довольно быстро выяснилось, что никаких официальных заявлений не было. Буквально несколько дней назад министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сделал заявление о том, что никаких финализаций процесса еще не было сделано.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
"Россия всегда показывала, что мощнее Запада": яркое интервью Ишмуратовой
21 апреля, 12:00

Неужели это реально?

А уже сегодня официальный представитель страны Фатеме Мохаджерани сообщила, что сборная в плановом режиме готовится к выступлению на чемпионате мира. Более того, Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира конкретно в Америке. Но и это еще не все. Социальные сети посольства Ирана в Мексике сообщили о том. что федерация футболы страны переговаривается с ФИФА по поводу переноса матчей из США в Мексику.
"Министерство по делам молодежи и спорта объявило о полной готовности нашей национальной футбольной команды к участию в чемпионате мира 2026 года в США по распоряжению министра. Приняты все необходимые меры, которые требуются команде для достойного и успешного выступления", - приводит слова Мохаджерани агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на эфир государственного телевидения Ирана.
Собственно, на этом история явно не закончится. Трамп и его команда явно не хотят видеть сборную Ирана на мировом первенстве. Учитывая то, как самые безумные идеи в современном мире становятся реальностью, совсем уж исключать участие Италии в ЧМ-2026 не стоит. Как бы дико это не выглядело. Но тут скорее карты в руках у иранцев. Теоретически они могут тянуть с решением до самого старта турнира, а потом взять и отказаться. И это разрушит все планы ФИФА и самого Трампа, для которого это будет мировой провал. Так что очень похоже, что все только начинается.
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Украинцы в ужасе, а у нее праздник: новая звезда из России засияла в мире
21 апреля, 13:28
 
ФутболДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ИранЧемпионат мира по футболу 2026Сборная Ирана по футболуСборная Италии по футболу
 
